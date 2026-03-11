Nike en hausse, Barclays ayant relevé sa note à "surpondérer

11 mars - ** Les actions de Nike NKE.N augmentent de 2 % à 57,2 $ avant le marché

** Barclays relève la note de l'action à "surpondérer" à partir de "poids égal" et augmente le PT à 73 $ à partir de 64 $

** La société de courtage indique que le relèvement se concentre sur les récents progrès opérationnels, les inflexions financières et les actions disciplinées de la direction

** L'équipe d'analystes de Barclays a déclaré: " Tout en reconnaissant les risques persistants, nous pensons que le profil risque/récompense a évolué favorablement, faisant de NKE une opportunité d'investissement tactique attrayante à ce stade "

** La note moyenne de 40 analystes sur l'action est "acheter"; leur prévision médiane est de 74,60 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 12 % depuis le début de l'année