Nike en hausse après une augmentation surprise de son chiffre d'affaires trimestriel et des bénéfices supérieurs aux attentes

30 septembre - ** Les actions du géant de l'habillement sportif Nike NKE.N en hausse de ~1% à 70,75 $ après la cloche ** La société annonce une hausse surprise de son chiffre d'affaires au premier trimestre et dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce aux efforts de redressement du directeur général Elliott Hill

** Les revenus trimestriels de la société augmentent de 1% sur une base déclarée à 11,72 milliards de dollars, contre une baisse de 5,1% à 11 milliards de dollars estimée par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice trimestriel par action s'élève à 49 cents, contre 27 cents estimés par les analystes

** La marge brute trimestrielle de la société chute de 320 points de base à 42,2 % par rapport à l'année précédente, après avoir diminué de 440 points de base au cours des trois mois précédents

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 7 % depuis le début de l'année