Nike, en difficulté, va supprimer environ 1 400 emplois dans un souci d'efficacité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour détaillée) par Nicholas P. Brown

Nike NKE.N a déclaré jeudi qu'elle allait licencier environ 1 400 employés des opérations mondiales dans le but de rationaliser les flux de travail, alors que l'entreprise de vêtements de sport en difficulté lutte contre un effondrement des ventes qui dure depuis des années.

Dans un mémo adressé aux employés jeudi, le directeur de l'exploitation Venkatesh Alagirisamy a déclaré que Nike réduirait ses effectifs principalement en Amérique du Nord et en Europe, et surtout au sein de son équipe technologique. Les licenciements représentent un peu moins de 2% de l'effectif mondial de Nike.

L'action Nike a perdu plus de la moitié de sa valeur au cours des trois dernières années, car des concurrents plus agiles tels que On, Hoka DECK.N et Anta ont gagné de l'espace dans les rayons. Le directeur général Elliott Hill, qui a pris les rênes en 2024, s'est engagé à recentrer la marque Nike sur les sports de base tels que la course à pied et le football, et à mettre rapidement sur le marché des chaussures nouvelles et innovantes. Mais les résultats ont été lents, et Nike a prévu une baisse des ventes de 2 à 4% pour le trimestre en cours. La Chine, son principal point faible, devrait chuter de 20% au cours du trimestre, a déclaré Nike.

Les licenciements permettront à Nike de mieux intégrer ses chaînes d'approvisionnement pour les matériaux, les chaussures et les vêtements, et de concentrer ses opérations technologiques sur deux centres principaux - son siège social de Beaverton, dans l'Oregon, et le Nike India Technology Center - selon le mémo d'Alagirisamy.

Nike déplacera certaines opérations de fabrication de sa marque Converse, en difficulté, plus près des usines partenaires de Nike, afin de "mieux répondre aux besoins de la marque à l'avenir", a déclaré M. Alagirisamy. Nike a procédé à plusieurs séries de licenciements ces dernières années, la dernière en date étant la suppression de 775 emplois afin d'accélérer l'automatisation.