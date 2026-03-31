Nike en baisse en raison des ventes et des marges en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du géant de l'habillement sportif Nike NKE.N chutent de 4,2 % à 50,60 $ dans les échanges prolongés

** Le groupe dépasse les prévisions de ventes et de bénéfices du 3ème trimestre , montrant quelques signes de progrès dans ses efforts de redressement , en particulier dans son activité de vente en gros, même si la faiblesse de la Chine et la pression sur les marges persistent

** Les ventes en Chine ont chuté de 7 % au cours du trimestre, tandis que les ventes en Amérique du Nord, le plus grand segment de Nike, ont augmenté de 3 %

** La marge brute du troisième trimestre s'est contractée pour le sixième trimestre consécutif, chutant de 130 points de base à 40,2 %, principalement en raison des tarifs douaniers

** Les actions ont chuté de 17 % depuis le début de l'année