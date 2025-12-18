 Aller au contenu principal
Nike dépasse les prévisions de recettes trimestrielles grâce à la résistance de la demande
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nike NKE.N a dépassé jeudi les attentes du marché pour son chiffre d'affaires trimestriel, aidé par la résistance de la demande pour ses chaussures de course dans le cadre d'une vaste campagne de marketing visant à repousser la concurrence acharnée des marques émergentes en Amérique du Nord.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 12,43 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 12,22 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Nike revient vers les grossistes, après avoir réduit son exposition à ce canal pendant un certain temps, et rafraîchit ses lignes de produits pour se concentrer sur des catégories telles que la course à pied et le basket-ball, alors qu'elle tente de retrouver ses racines sportives dans le cadre du vaste plan de redressement de son directeur général Hill.

L'entreprise investit également dans l'introduction de lignes de produits telles que son partenariat NikeSKIMS avec la marque de Kim Kardashian et annonce un système de chaussures motorisées pour aider les athlètes occasionnels et les personnes à mobilité réduite à se déplacer plus rapidement.

Toutefois, les droits de douane sur les importations en provenance du Viêt Nam, où le numéro un mondial de la chaussure fabrique environ 50 % de ses chaussures, ont continué à peser sur les marges de Nike.

L'augmentation de son exposition aux grossistes a également pesé sur les marges, même si l'entreprise a introduit des produits plus frais et plus chers dans ses canaux de vente directe aux consommateurs.

Les dirigeants ont fait remarquer en septembre que la reprise de Nike ne serait pas linéaire, car dans le contexte économique actuel, les consommateurs sont de plus en plus réticents à dépenser de grosses sommes pour des articles non essentiels, les tarifs douaniers et l'inflation comprimant les budgets.

La nécessité de rester pertinent grâce à des campagnes de marketing élégantes et à l'innovation dans ses lignes de produits est devenue plus pressante pour les fabricants de vêtements, avec des entreprises telles que le fabricant de vêtements de yoga Lululemon LULU.O perdant également du terrain face à des marques plus récentes telles que Vuori et Alo Yoga.

La marge brute de Nike pour le trimestre clos le 30 novembre a chuté de 300 points de base, contre une baisse de 320 points de base au cours des trois mois précédents.

Valeurs associées

LULULEMON ATHL
215,1100 USD NASDAQ +3,48%
NIKE -B-
65,750 USD NYSE +0,04%
