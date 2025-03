Nike dépasse les attentes au 3T malgré un repli des résultats

Le groupe américain de vêtements et d'équipements sportifs Nike, dont le nouveau patron essaie de redresser la barre, a publié jeudi des résultats pour le troisième trimestre de son exercice décalé supérieurs aux attentes mais en baisse sur un an.

"Nous sommes sur la bonne voie", a commenté Elliott Hill, patron du groupe, cité dans le communiqué.

Il a pris les commandes de Nike mi-octobre, en remplacement de John Donahoe, parti à la retraite. M. Hill avait occupé plusieurs postes à responsabilités chez Nike avant de prendre sa retraite en 2020, après 32 ans de carrière.

Depuis son retour, Elliott Hill a mis en oeuvre un plan stratégique "Win Now" pour redresser l'équipementier en perte de vitesse depuis plusieurs années.

Le directeur financier Matthew Friend a indiqué lors d'une audioconférence avec des analystes que le quatrième trimestre fiscal enregistrerait "la majeure partie des effets" de ce plan et que les freins au chiffre d'affaires et à la marge brute allaient "commencer à se modérer".

Il a néanmoins rappelé l'"incertitude" liée à l'environnement opérationnel, au niveau géopolitique, avec les nouveaux droits de douane, "des taux de change et des réglementations fiscales volatiles" ainsi que d'autres facteurs macroéconomiques pesant sur la confiance des consommateurs.

Au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2025, clos au 28 février, Nike a réalisé un chiffre d'affaires de 11,3 milliards de dollars (-9% sur un an) et un bénéfice net de 794 millions, en recul de 32% sur un an.

Le bénéfice net par action, valeur de référence pour les marchés, ressort à 54 cents contre 77 cents un an plus tôt. Le consensus des analystes de FactSet anticipait 28 cents.

- Ventes en baisse -

Selon M. Friend, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait baisser d'environ 15% du fait en particulier des effets de change et la marge brute devrait se replier de 4% à 5%.

Ces prévisions tiennent compte, a-t-il précisé, des droits de douane instaurés par le président Donald Trump contre le Mexique et la Chine.

Les ventes de Nike en Chine ont chuté de 17% au troisième trimestre.

M. Hill a assuré aux analystes que le groupe restait "engagé" envers le pays sur le "long terme". "Il y a des opportunités, avec 1,3 milliard de clients", a-t-il ajouté, relevant que ses équipes faisaient "du bon travail" mais que la concurrence était "un peu plus mordante que dans (son) souvenir".

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Nike perdait 4,91%.

Les marques Nike (ventes de 10,9 milliards, -9%) et Converse, dont le chiffre d'affaires a atteint 405 millions (-18%), ont subi un recul dans toutes les zones géographiques.

Les boutiques Nike ont vu leurs ventes tomber de 12% tandis que les ventes auprès de distributeurs se sont repliées de 7%.

Pour autant, "l'environnement opérationnel est dynamique", a assuré Matthew Friend, cité dans le communiqué.

La marge brute du groupe a fondu sur la période à 41,5%, contre 44,8% un an plus tôt.

Elle a été affectée notamment par des promotions plus importantes, par une quantité plus importante de stocks de produits obsolètes ainsi que par des coûts de production supérieurs.

En revanche, elle n'a pas été amputée par des charges de restructuration comme l'avait été celle du troisième trimestre 2024, a souligné le groupe.

Sur cette période, le groupe a restitué 1,1 milliard de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachat d'actions.