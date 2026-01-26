Nike déclare enquêter sur une éventuelle violation de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicholas P. Brown et Raphael Satter

Nike NKE.N déclare enquêter sur une violation potentielle de données, après qu'un groupe connu pour ses cyber-attaques ait affirmé avoir divulgué une foule de données relatives à ses activités commerciales.

"Nous prenons toujours très au sérieux la protection de la vie privée des consommateurs et la sécurité des données", a déclaré Nike dans un communiqué. "Nous enquêtons sur un incident potentiel de cybersécurité et évaluons activement la situation."

Le groupe de ransomware World Leaks a déclaré sur son site web qu'il avait publié 1,4 téraoctet de données provenant de Nike. Reuters n'a pas pu télécharger immédiatement les données ni vérifier cette affirmation. Une tentative pour localiser les coordonnées des pirates n'a pas abouti dans l'immédiat.

Nike a refusé de commenter les détails de son enquête ou de préciser si une rançon avait été payée. Nike, dont les activités sont en difficulté , tente de se rétablir en tant que marque de vêtements de sport dominante dans le monde, alors qu'elle perd des parts de marché au profit de rivaux plus petits. Ses actions sont restées stables lundi en fin de matinée.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si la violation avait affecté les données de l'un des grands partenaires grossistes de Nike, tels que Dick's DKS.N , Macy's

M.N et JD Sports JD.L .

Dick's et Macy's n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires lundi. Un porte-parole de JD Sports n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les piratages de données ont semé la pagaille dans le monde de l'entreprise ces dernières années et ont coûté cher aux sociétés. MGM Resorts International MGM.N , Clorox CLX.N et UnitedHealth Group UNH.N ont tous subi des attaques majeures en 2023 et 2024. L'attaque de MGM a coûté à la société au moins 100 millions de dollars de dommages, tandis que Clorox a subi une baisse de plus de 350 millions de dollars de son chiffre d'affaires trimestriel.