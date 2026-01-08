Nike chute après la rétrogradation de Needham à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 janvier - ** Les actions du géant de la chaussure Nike
NKE.N ont baissé d'environ 1% à 62,55 $ avant le marché ** Needham rétrograde l'action de "acheter" à "conserver"; dit que le redressement de NKE progresse plus lentement que prévu
** L'augmentation des expéditions vers les grossistes nord-américains pourrait causer des "défis à court terme" étant donné que la "chaleur de la marque" est insuffisante pour correspondre à la poussée des stocks
** Les défis en Chine et la marque Converse semblent très intenses et le calendrier pour remettre ces activités sur les rails est incertain" - Needham
** 24 des 40 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 14 comme "conservée" et 2 comme "vendue" ou inférieure; le PT médian est de 74 $ - données compilées par LSEG
** L'action a chuté de ~16% en 2025
