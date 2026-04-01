Nike chute après avoir annoncé une baisse surprise de ses ventes au quatrième trimestre

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(Mises à jour)

31 mars - ** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N chutent d'environ 9 % à 48 $ dans les échanges prolongés

** Nike prévoit une baisse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, la faiblesse persistante en Chine et la lenteur des progrès dans l'élimination des stocks plus anciens entravant ses efforts de redressement

** Le directeur financier Matt Friend, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, a déclaré que les ventes de Nike pour le trimestre en cours devraient baisser de 2 à 4 %, par rapport aux estimations d'une hausse de 1,9 % - données compilées par LSEG

** Les ventes en Chine ont chuté de 7 % au troisième trimestre, tandis que la marge bénéficiaire brute s'est contractée pour le sixième trimestre consécutif, perdant 130 points de base à 40,2 %, principalement en raison des droits de douane

** Le directeur financier prévoit une chute de 20 % des ventes en Chine au quatrième trimestre, citant la volatilité due à la hausse des prix du pétrole et à la poursuite des combats au Moyen-Orient

** La société a cependant dépassé les prévisions de ventes et de bénéfices du troisième trimestre, les ventes dans le segment nord-américain, le plus important de Nike en termes de revenus, ayant progressé de 3 %.

** Les actions ont chuté de 17 % depuis le début de l'année