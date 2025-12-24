 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nike bondit alors que le directeur général d'Apple achète des actions pour une valeur de près de 3 millions de dollars
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 décembre - ** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N grimpent d'environ 5 % à 60,35 $ après que le directeur général d'Apple AAPL.O , Tim Cook, a acheté des actions d'une valeur d'environ 3 millions de dollars

** Un autre administrateur, l'ex-PDG d'Intel INTC.O Robert Swan, a acheté 8 691 actions à 57,54 $

** Le directeur de Nike depuis 2005, Tim Cook, a acquis 50 000 actions de classe B à 58,97 dollars le 22 décembre, ce qui porte sa participation directe à 105 480 actions, d'une valeur d'environ 6 millions de dollars à la dernière clôture des marchés

** Le mouvement de Cook est un signal positif pour les progrès réalisés par le directeur général Elliott Hill et les actions "Win Now" de Nike", déclare Jonathan Komp, analyste chez Baird Equity Research

** L'achat par les initiés est généralement considéré comme un signal de confiance dans la stratégie d'une entreprise

** L'achat fait suite à une chute brutale des bénéfices de NKE au deuxième trimestre et aux inquiétudes croissantes concernant le ralentissement du marché chinois

** Les actions de NKE ont baissé de 24,2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Apple

Valeurs associées

APPLE
275,0736 USD NASDAQ +1,00%
INTEL
35,9100 USD NASDAQ -1,21%
NIKE -B-
59,935 USD NYSE +4,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank