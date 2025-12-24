Nike bondit alors que le directeur général d'Apple achète des actions pour une valeur de près de 3 millions de dollars

(Mises à jour)

24 décembre - ** Les actions du géant des vêtements de sport Nike NKE.N grimpent d'environ 5 % à 60,35 $ après que le directeur général d'Apple AAPL.O , Tim Cook, a acheté des actions d'une valeur d'environ 3 millions de dollars

** Un autre administrateur, l'ex-PDG d'Intel INTC.O Robert Swan, a acheté 8 691 actions à 57,54 $

** Le directeur de Nike depuis 2005, Tim Cook, a acquis 50 000 actions de classe B à 58,97 dollars le 22 décembre, ce qui porte sa participation directe à 105 480 actions, d'une valeur d'environ 6 millions de dollars à la dernière clôture des marchés

** Le mouvement de Cook est un signal positif pour les progrès réalisés par le directeur général Elliott Hill et les actions "Win Now" de Nike", déclare Jonathan Komp, analyste chez Baird Equity Research

** L'achat par les initiés est généralement considéré comme un signal de confiance dans la stratégie d'une entreprise

** L'achat fait suite à une chute brutale des bénéfices de NKE au deuxième trimestre et aux inquiétudes croissantes concernant le ralentissement du marché chinois

** Les actions de NKE ont baissé de 24,2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture