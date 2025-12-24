Nike, Boeing, Accenture... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Accenture
Accenture a scellé un accord avec l'Italien Fibonacci portant sur l'acquisition de Cabel Industry, une société technologique transalpine spécialisée dans les services de "core banking" et les services informatiques pour les institutions financières de taille intermédiaire. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.
Selon le département de la Défense des États-Unis, Boeing Defense Systems (la division militaire et sécurité de Boeing) a remporté une commande de 2,044 milliards de dollars pour le développement du programme de remplacement des moteurs commerciaux (CERP) du B-52 (un avion de l'armée de l'air américaine), après la revue de conception critique (Post-Critical Design Review : PCDR). Les travaux seront effectués à Oklahoma City (Oklahoma), San Antonio (Texas), Seattle (Washington) et Indianapolis (Indiana), et devraient être achevés d'ici le 31 mai 2033.
Nike
Tim Cook, le directeur général d'Apple, a acheté pour 2,949 millions de dollars d'actions de Nike selon un document réglementaire dépose auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain). Dans le détail, il a acheté 50 000 actions à 58,97 dollars chacune. Dans les échanges avant-Bourse, l'action Nike gagne plus de 2%. Tim Cook n'est pas qu'un simple investisseur pour Nike. Il siège au conseil d'administration de l'équipementier sportif depuis 2005. Il y occupe actuellement le poste de "lead independent director" (administrateur indépendant référent).
