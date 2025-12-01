Nigeria : TotalEnergies cède à Chevron une participation de 40% dans des permis d'exploration

(AOF) - Dans le cadre d’une discussion en cours sur les opportunités d’exploration mondiale entre TotalEnergies et Chevron, TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord de cession visant à vendre à Star Deep Water Petroleum Limited, une filiale de Chevron, une participation de 40% dans les permis d’exploration PPL 2000 et PPL 2001, au large du Nigeria. Situés dans le bassin prolifique du West Delta, les permis PPL 2000 et 2001 couvrent une superficie d’environ 2 000 kilomètres carrés.

Ils ont été remportés par le consortium composé de TotalEnergies et South Atlantic Petroleum dans le cadre de l'appel d'offres 2024 organisé par la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission. TotalEnergies restera opérateur avec une participation de 40%, aux côtés de Chevron (40%) et South Atlantic Petroleum (20%).

Cette nouvelle joint-venture renforce la collaboration mondiale de la compagnie dans l'exploration offshore avec Chevron. Elle fait suite à l'acquisition en juin d'une participation de 25% dans un portefeuille de permis d'exploration offshore aux États-Unis, comprenant 40 blocs opérés par Chevron.

La finalisation de la cession à Chevron est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation du régulateur.