Nigeria-Quatre travailleurs humanitaires exécutés dans le nord-est

MAIDUGURI, 23 juillet (Reuters) - Des combattants islamistes du nord-est du Nigeria ont exécuté quatre travailleurs humanitaires et un officier de sécurité, selon une vidéo consultée mercredi par Reuters. Le Comité de secours international (IRC) et Action contre la faim ont confirmé dans un communiqué les exécutions de leurs collègues et d'autres travailleurs humanitaires. Les deux ONG ont dénoncé ces actes. Une vidéo dans laquelle les otages donnaient leur identité avait été diffusé le mois dernier par les combattants islamistes. Ces exécutions soulignent les risques accrus auxquels font face les travailleurs humanitaires dans la région, théâtre depuis dix ans d'un conflit avec le groupe Boko Haram et l'allié régional du groupe Etat islamique (EI) qui a provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. (Bureau de Maiduguri; version française Jean Terzian)

