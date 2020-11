Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nigeria-Des dizaines de paysans tués par des activistes islamistes présumés Reuters • 30/11/2020 à 00:01









(Actualisé avec précisions du coordinateur des Nations Unies §6, §7) ZABARMARI, Nigeria, 29 novembre (Reuters) - Des villageois de l'Etat du Borno, dans le Nord-Est du Nigeria, ont enterré dimanche 43 paysans tués dans une attaque par des militants islamistes présumés dont le bilan risque encore de s'alourdir, les forces de sécurité étant toujours à la recherche de plusieurs dizaines de personnes portées disparues. Parmi les victimes, une trentaine d'hommes ont également été décapités durant ce massacre qui a commencé samedi matin dans le village de Zabarmari. Les habitants disent craindre qu'en tout 70 personnes aient été tuées. Selon un d'entre eux et Amnesty International, dix femmes sont au nombre des personnes manquantes. Si aucune revendication n'a été rendue publique, de telles attaques ont été perpétrées par le passé par les groupes Boko Haram ou "Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique" (Iswap). Tous deux sont actifs dans la région, où les activistes islamistes ont tué au moins 30.000 personnes en dix ans. Le président du Nigeria Muhammadu Buhari a condamné le massacre. "Le pays entier est blessé", a-t-il dit. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies au Nigeria, Edward Kallon, a fait savoir qu'au moins 110 personnes avaient été tuées au cours de l'attaque dans l'Etat du Borno. Il s'agit, selon lui, de "la plus violente attaque commise contre des civils cette année". (Brenna Hughes Neghaiw, Gilles Guillaume pour la version française)

