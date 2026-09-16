Nicox va présenter des données sur le NCX 470 lors d'un congrès

La société spécialisée en ophtalmologie a annoncé sa participation au prochain Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Optometry, qui se tiendra du 30 septembre au 3 octobre à Anaheim en Californie aux Etats-Unis.

Lors de cet événement, l'entreprise présentera des données scientifiques clés sur son NCX 470, un nouveau médicament en cours de développement destiné à réduire la pression intraoculaire, qui a récemment achevé un programme clinique de phase 3 dans plusieurs régions du monde.

Pour Siobhan Garbutt, vice-présidente et responsable du développement clinique de Nicox, cet événement "représente une opportunité importante de partager les données issues de ces études directement avec la communauté des optométristes qui joue un rôle central dans le diagnostic et la prise en charge du glaucome. Ce congrès nous permet d'échanger directement avec des optométristes et de replacer les résultats cliniques de NCX 470 dans le contexte de la prise en charge quotidienne du glaucome".