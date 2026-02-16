Nicox, Sanofi, Valneva... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Groupe DLSI
Groupe DLSI, un opérateur spécialisé en solutions d'emplois de types CDI, CDD et Intérim a dévoilé un chiffre d'affaires annuel de 214,3 millions d'euros, contre 211,9 millions d'euros un an plus tôt.
Inventiva
La société biopharmaceutique rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Nicox a annoncé avoir reçu un retour par écrit positif des autorités sanitaires américaines (FDA), consécutif à la réunion pré-NDA sur le NCX 470. Cette réunion est une étape importante, car elle permet à la société dédiée à l'ophtalmologie de rencontrer les experts de la FDA avant de soumettre un dossier de commercialisation.
Sanofi a révélé des résultats de l'étude sur le Beyfortus dans la revue The Lancet Infectious Diseases. Le programme universel de vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) à l'aide du Beyfortus de Sanofi, a révélé une réduction statistiquement significative des hospitalisations liées au VRS pendant la deuxième saison de VRS chez les nourrissons immunisés pendant leur première saison.
Rubis lance une opération d'actionnariat salarié "Rubis Avenir 2026"
La Commission britannique des médicaments à usage humain a mis à jour ses recommandations concernant le vaccin Ixchiq de Valneva, contre le chikungunya.
Le cimentier présentera ses résultats annuels.
