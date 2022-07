Nicox : Résumé financier et point d’activité du deuxième trimestre 2022

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente un résumé financier et les principales activités de Nicox SA et de ses filiales (le ʺgroupe Nicox”) pour le deuxième trimestre 2022 et fait un point sur les étapes clé à venir.. Au 30 juin 2022, le groupe Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de €31,6 millions contre €42,0 millions au 31 décembre 2021 et €35,1 millions au 31 mars 2022. La Société est financée jusqu’au quatrième trimestre 2023 sur la base du développement du NCX 470 seul. Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre 2022 s'est élevé à €0,7 million (entièrement composé de redevances nettes). Le chiffre d'affaires net1 du deuxième trimestre 2021 s'élevait à €0,7 million (dont €0,6 million de redevances nettes). Au 30 juin 2022, le groupe Nicox avait une dette financière de €20,6 millions dont €18,6 millions de financement obligataire accordé par Kreos Capital en janvier 2019 et de prêts garantis par l'Etat d’un montant total de €2 millions accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Prochaine étape clé : Etude clinique de phase 3 Mont Blanc d’évaluation du NCX 470 chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire : Principaux résultats attendus en novembre 2022.