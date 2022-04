Nicox : Résultats financiers de l’année 2021, résumé financier du premier trimestre 2022, point sur les programmes clé et étapes à venir

Nioox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui les résultats financiers et opérationnels de Nicox et de ses filiales (le “Groupe Nicox”) pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, arrêtés par le Conseil d'administration le 27 avril 2022, fait un point des activités pour le premier trimestre 2022 et sur les étapes clé à venir.

• Plus de 98% des patients recrutés dans l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 dans le glaucome

• Confirmation du développement du NCX 4251 dans la sécheresse oculaire suite à une réunion avec la FDA américaine

• Augmentation des prescriptions de VYZULTA® aux Etats-Unis de 43% au premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021

• Trésorerie au 31 décembre 2021 de €42,0 millions et au 31 mars 2022 de €35,1 millions, confirmation que la Société est financée jusqu'au quatrième trimestre 2023