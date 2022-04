Nicox : Résultats de l’étude clinique de phase 2 Dolomites sur le NCX 470 publiés dans le Journal of Glaucoma

Nicox annonce aujourd’hui la publication des résultats de l’étude clinique de phase 2 Dolomites sur le NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire dans le Journal of Glaucoma, journal officiel de la World Glaucoma Association. La publication “A Randomized, Controlled Comparison of NCX 470 (0.021%, 0.042% and 0.065%) and Latanoprost 0.005% in Patients with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension: The Dolomites Study”» est disponible en cliquant ici. Deux études cliniques de phase 3 sur le NCX 470 sont actuellement en cours. L’étude Dolomites était une étude clinique de phase 2, de recherche de dose, comparant trois concentrations du NCX 470 (0,021%, 0,042% et 0,065%) à la solution ophtalmique de latanoprost 0,005% chez 433 patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Conformément aux principaux résultats de l’étude Dolomites précédemment communiqués, le NCX 470 0,065% a montré une supériorité statistique sur le latanoprost 0,005% à tous les temps d’évaluation mesurés au 28ème jour avec une amélioration maximale de la réduction de la pression intraoculaire (PIO) de 1,4 mmHg supérieur à celle observée avec le latanoprost. Toutes les concentrations de NCX 470 testées étaient statistiquement non inférieures au latanoprost et la relation dose-réponse du NCX 470 a montré que chaque incrément de la concentration améliorait la réduction de la PIO. Le NCX 470 s’est montré sûr et bien toléré, sans effet indésira