Nicox : Rapports d'analyse financière d'Edison Investment Research désormais disponibles en français

Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, informe que les rapports d'analyse financière de la Société publiés par Edison Investment Research sont maintenant disponibles en français sur le site internet d'Edison https://www.edisongroup.com/publication/focus-on-sight-2/28664/ et https://www.edisongroup.com/publication/no-surprises-as-ncx-470-phase-iii-trials-advance-2/29002/. Edison a initié une couverture analyste de Nicox en janvier 2021. Edison est une société de recherche en matière d'investissement et de conseil disposant d'une plateforme de recherche de valeurs de renommée mondiale et d'une expertise internationale approfondie dans le domaine de la santé.