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Nicox publie les résultats financiers du premier semestre 2026
information fournie par Boursorama CP 30/10/2026 à 07:30

Ajouter Boursorama à vos sources

• Chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros contre 1,5 million d’euros au premier semestre 2025
• Perte nette réduite à 0,5 million d’euros contre 8,9 millions d’euros au premier semestre 2025,
• Trésorerie et équivalents de trésorerie de 6,0 millions d’euros au 30 juin 2026 ; portée à 8,4 millions d’euros au 31 août 2026 assurant une visibilité financière de plus de 18 mois
• Un Q&A Finance est disponible sur notre site internet

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2026 tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration le 29 octobre 2026 et fait un point sur ses activités en cours et sur les étapes clés à venir.

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