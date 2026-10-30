|Communiqué de presse
|Nicox publie les résultats financiers du premier semestre 2026
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30 octobre 2026 – publication à 7H30
Sophia Antipolis, France
Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2026 tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration le 29 octobre 2026 et fait un point sur ses activités en cours et sur les étapes clés à venir.
« Avec une trésorerie de 8,4 millions d’euros à fin août et des besoins d’investissement supplémentaires limités de la part de Nicox pour soutenir NCX 470, nous estimons disposer des ressources financières nécessaires pour financer nos activités existantes au-delà du premier trimestre 2028. Cela renforce considérablement la situation financière de Nicox et lui procure une visibilité accrue. NCX 470 est désormais entré dans une nouvelle phase importante, avec une avancée vers sa commercialisation aux États-Unis et en Chine, sous réserve des autorisations réglementaires, avec le soutien financier de nos partenaires et grâce à l’expertise continue de notre équipe. L’achèvement des études cliniques de stade avancé, ainsi que la prise en charge par nos partenaires des activités réglementaires et commerciales ainsi que leur financement ont considérablement réduit le profil de risque de Nicox. La Société est désormais bien positionnée pour bénéficier du potentiel succès futur de NCX 470 tout en concentrant ses ressources sur la prochaine étape de son développement. Sous réserve de l’obtention des autorisations règlementaires, le succès des lancements commerciaux permettrait de générer des revenus à long terme susceptibles de soutenir la création de valeur future. Parallèlement, notre équipe expérimentée en développement et en gestion d’affaires constitue une base solide pour identifier et poursuivre de futures opportunités de croissance en ophtalmologie. » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.
Activités en cours et stratégie future
Nicox poursuit son soutien à Kowa et Ocumension dans le cadre des procédures d’examen réglementaire de NCX 470, notamment en préparant les réponses aux éventuelles demandes d’informations complémentaires émanant des autorités de santé. Le développement clinique de phase 3 de NCX 470 se poursuit au Japon, sous la responsabilité de Kowa qui en assure le financement intégral. Parallèlement, la Société continue d’évaluer des opportunités stratégiques visant à soutenir la création de valeur à long terme, notamment des partenariats potentiels, des acquisitions et des rapprochements d’entreprises. L’objectif est d’accéder à des actifs innovants en ophtalmologie et de constituer un nouveau portefeuille ciblé, en s’appuyant sur l’expérience de l’équipe de la Société. Les opportunités sont évaluées au regard de la qualité de la science, des ressources et des besoins en financements nécessaires ainsi que de leur valeur future potentielle, tout en maintenant une gestion financière rigoureuse. L’horizon de trésorerie estimé et annoncé le 2 septembre, n’intègre aucune transaction stratégique, laquelle pourrait nécessiter un financement supplémentaire.
Résultats financiers du premier semestre 2026 1
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 s’est élevé à 3,5 millions d’euros, contre 1,5 million d’euros au premier semestre 2025, les revenus des deux périodes étant principalement constitués de revenus de licences.
Les charges d’exploitation pour le premier semestre 2026 s’élevaient à 4,5 millions d’euros contre 6,8 millions d’euros au premier semestre 2025. Cette diminution s’explique principalement par l’achèvement de l’étude clinique Denali et les réductions d’effectifs qui ont suivi.
La perte nette pour les six mois clos le 30 juin 2026 s’est élevée à 0,5 millions d’euros contre 8,9 millions d’euros sur la même période en 2025. Cette amélioration reflète principalement le paiement d’étape de 3,0 millions d’euros versé par Kowa et comptabilisé au premier semestre 2026, ainsi que la réduction des charges d’exploitation, notamment à la suite de l’achèvement de l’étude Denali.
Au 30 juin 2026, Nicox SA disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’un montant de 6,0 millions d’euros contre 4,1 millions d’euros au 31 décembre 2025. Le paiement d’étape de 3,0 millions d’euros versé par Kowa et comptabilisé en chiffre d’affaires au premier semestre 2026 a été encaissé après le 30 juin 2026 et n’est donc pas inclus dans cette position de trésorerie. En tenant compte de cet encaissement et de la structure actuelle des coûts de la Société, celle-ci estime être financée au-delà de 12 mois, sur la seule base de sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie disponibles. La Société a communiqué une mise à jour ultérieure concernant sa visibilité financière au 31 août 2026.
Au 30 juin 2026, Nicox SA présentait une dette financière non assortie de sûretés de 2,9 millions d’euros, constituée principalement de 2,8 millions d’euros d’obligations convertibles en circulation souscrites par des investisseurs institutionnels, dont Vester Finance, que la Société considère comme devant être remboursées par conversion en actions. Au 31 décembre 2025, la Société ne disposait d’aucune dette financière significative.
La Société reste engagée dans le contrôle des coûts et l’optimisation de l’allocation des ressources tout en maintenant les capacités requises pour mener à bien ses objectifs stratégiques. Toute évolution des hypothèses relatives aux revenus estimés, à l’endettement ou aux coûts pourrait avoir une incidence sur la durée prévisionnelle de couverture des besoins de trésorerie.
Évènements postérieurs à la clôture
Nicox a récupéré les droits sur NCX 1728, un nouvel inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 donneur d’oxyde nitrique, à la suite de la décision de Glaukos de ne pas exercer son option exclusive de licence à l’issue d’un programme de recherche. Nicox évalue actuellement d’autres possibilités pour poursuivre le développement de NCX 1728.
Prochaines étapes clés pour NCX 470
|A propos de Nicox
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Nicox SA est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en phase de développement avancée de Nicox est le NCX 470 (bimatoprost grenod), un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire, licencié à Ocumension Therapeutics pour les marchés Chinois, Coréen et d’Asie du Sud-Est et à Kowa dans le reste du monde. Le premier produit de Nicox, VYZULTA®, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, dans le glaucome, est commercialisé aux États-Unis et sur 15 autres territoires. Nicox génère des revenus provenant de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique, licencié dans plusieurs territoires, notamment à Harrow, Inc. pour les États-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois et dans la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.
Nicox, dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Growth Paris (Mnémo : ALCOX).
Pour plus d’informations www.nicox.com
|Couverture par les analystes
|
H.C. Wainwright & Co Yi Chen New York, Etats-Unis
|Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. De plus, les informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s’affranchit de toute obligation de corriger ou de mettre à jour les informations contenues dans les rapports des analystes.
|Contacts
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Nicox
Gavin Spencer
Chief Executive Officer
+33 (0)4 97 24 53 00
communications@nicox.com
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Media
Sophie Baumont
Rose Piquante Consulting
T +33 6 27 74 74 49
sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com
|Avertissement
|
Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l’équipe dirigeante de Nicox S.A. et sont tributaires d’un certain nombre de facteurs et d’incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Nicox S.A. et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l’engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour d’une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective.
Les facteurs de risque susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur l’activité de Nicox sont exposés à la section 3 du « Rapport Annuel 2025 » et à la section 4 du « Rapport Semestriel 2026 » qui sont disponibles sur le site de Nicox ( www .nicox.com).
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.
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Nicox S.A.
Sundesk Sophia Antipolis, Bâtiment C, Emerald Square, Rue Evariste Galois, 06410 Biot, France
T +33 (0)4 97 24 53 00
BILAN DE NICOX SA
|(en milliers d'euros)
|30-juin-26
|31-déc-25
|ACTIF
|Immobilisations incorporelles
|0
|6
|Immobilisations corporelles
|5
|5
|Immobilisations financières
|164
|139
|TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE
|169
|150
|Créances clients et comptes rattachés
|3 235
|936
|Autres créances
|2 590
|2 268
|Charges constatées d'avance
|206
|1 280
|Disponibilités
|5 973
|4 147
|TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT
|12 004
|8 631
|Écarts de conversion actif
|1 168
|1 592
|Prime de remboursement des obligations
|276
|0
|TOTAL DES COMPTES DE REGULARISATION
|1 444
|1 592
|TOTAL DE L'ACTIF
|13 617
|10 373
|PASSIF
|Capital social
|975
|884
|Primes d'émission
|540 861
|538 377
|Report à nouveau
|(533 241)
|(530 828)
|Résultat de l’exercice
|(521)
|(2 413)
|TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
|8 074
|6 020
|Provisions pour risques
|1 168
|1 591
|Provisions pour charges
|332
|312
|PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES
|1 500
|1 903
|Emprunts obligataires convertibles
|2 784
|0
|Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
|84
|337
|Emprunts et dettes financières divers
|33
|67
|Dettes fournisseurs & comptes rattachés
|509
|675
|Dettes fiscales & sociales
|549
|751
|Produits constatés d'avance
|83
|617
|TOTAL DES DETTES
|4 042
|2 447
|Écart de conversion Passif
|1
|3
|TOTAL DU PASSIF
|13 617
|10 373
COMPTE DE RESULTAT DE NICOX SA
|(en milliers d'euros)
|30-juin-26
|30-juin-25
|Montant net du chiffre d'affaires
|3 544
|1 526
|Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
|0
|0
|Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
|0
|1
|Autres produits
|5
|143
|PRODUITS D'EXPLOITATION
|3 549
|1 670
|Autres achats et charges externes
|(3 465)
|(5 795)
|Impôts, taxes et versements assimilés
|(53)
|(44)
|Salaires
|(604)
|(590)
|Cotisations sociales
|(311)
|(253)
|Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations
|(7)
|(5)
|Dotations aux provisions
|(20)
|(12)
|Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées
|0
|(1)
|Autres charges
|(52)
|(123)
|CHARGES D'EXPLOITATION
|(4 512)
|(6 823)
|RESULTAT D'EXPLOITATION
|(963)
|(5 153)
|Produits de participation
|0
|0
|Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
|59
|122
|Autres intérêts et produits assimilés
|175
|251
|Reprises sur dépréciations et provisions
|1 616
|0
|Différences positives de change
|23
|46
|PRODUITS FINANCIERS
|1 873
|419
|Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
|(1 430)
|(2 993)
|Intérêts et charges assimilées
|(1)
|(546)
|Différences négatives de change
|0
|(676)
|CHARGES FINANCIERES
|(1 431)
|(4 215)
|RESULTAT FINANCIER
|442
|(3 796)
|RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
|(521)
|(8 949)
|PRODUITS EXCEPTIONNELS
|0
|0
|CHARGES EXCEPTIONNELLES
|0
|0
|RESULTAT EXCEPTIONNEL
|0
|0
|Crédit impôt recherche - (Impôt sur les bénéfices)
|0
|0
|PERTE
|(521)
|(8 949)
1 Seuls les chiffres relatifs à la trésorerie de Nicox SA et à son endettement au 31 décembre 2025 ont fait l’objet d’un audit ; toutes les autres données financières présentées dans ce communiqué de presse sont non auditées.
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