Nicox publie les résultats financiers du premier semestre 2026

30 octobre 2026 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2026 tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration le 29 octobre 2026 et fait un point sur ses activités en cours et sur les étapes clés à venir.

« Avec une trésorerie de 8,4 millions d’euros à fin août et des besoins d’investissement supplémentaires limités de la part de Nicox pour soutenir NCX 470, nous estimons disposer des ressources financières nécessaires pour financer nos activités existantes au-delà du premier trimestre 2028. Cela renforce considérablement la situation financière de Nicox et lui procure une visibilité accrue. NCX 470 est désormais entré dans une nouvelle phase importante, avec une avancée vers sa commercialisation aux États-Unis et en Chine, sous réserve des autorisations réglementaires, avec le soutien financier de nos partenaires et grâce à l’expertise continue de notre équipe. L’achèvement des études cliniques de stade avancé, ainsi que la prise en charge par nos partenaires des activités réglementaires et commerciales ainsi que leur financement ont considérablement réduit le profil de risque de Nicox. La Société est désormais bien positionnée pour bénéficier du potentiel succès futur de NCX 470 tout en concentrant ses ressources sur la prochaine étape de son développement. Sous réserve de l’obtention des autorisations règlementaires, le succès des lancements commerciaux permettrait de générer des revenus à long terme susceptibles de soutenir la création de valeur future. Parallèlement, notre équipe expérimentée en développement et en gestion d’affaires constitue une base solide pour identifier et poursuivre de futures opportunités de croissance en ophtalmologie. » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.

Activités en cours et stratégie future



Nicox poursuit son soutien à Kowa et Ocumension dans le cadre des procédures d’examen réglementaire de NCX 470, notamment en préparant les réponses aux éventuelles demandes d’informations complémentaires émanant des autorités de santé. Le développement clinique de phase 3 de NCX 470 se poursuit au Japon, sous la responsabilité de Kowa qui en assure le financement intégral. Parallèlement, la Société continue d’évaluer des opportunités stratégiques visant à soutenir la création de valeur à long terme, notamment des partenariats potentiels, des acquisitions et des rapprochements d’entreprises. L’objectif est d’accéder à des actifs innovants en ophtalmologie et de constituer un nouveau portefeuille ciblé, en s’appuyant sur l’expérience de l’équipe de la Société. Les opportunités sont évaluées au regard de la qualité de la science, des ressources et des besoins en financements nécessaires ainsi que de leur valeur future potentielle, tout en maintenant une gestion financière rigoureuse. L’horizon de trésorerie estimé et annoncé le 2 septembre, n’intègre aucune transaction stratégique, laquelle pourrait nécessiter un financement supplémentaire.



Résultats financiers du premier semestre 2026 1

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2026 s’est élevé à 3,5 millions d’euros, contre 1,5 million d’euros au premier semestre 2025, les revenus des deux périodes étant principalement constitués de revenus de licences.

Les charges d’exploitation pour le premier semestre 2026 s’élevaient à 4,5 millions d’euros contre 6,8 millions d’euros au premier semestre 2025. Cette diminution s’explique principalement par l’achèvement de l’étude clinique Denali et les réductions d’effectifs qui ont suivi.

La perte nette pour les six mois clos le 30 juin 2026 s’est élevée à 0,5 millions d’euros contre 8,9 millions d’euros sur la même période en 2025. Cette amélioration reflète principalement le paiement d’étape de 3,0 millions d’euros versé par Kowa et comptabilisé au premier semestre 2026, ainsi que la réduction des charges d’exploitation, notamment à la suite de l’achèvement de l’étude Denali.

Au 30 juin 2026, Nicox SA disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’un montant de 6,0 millions d’euros contre 4,1 millions d’euros au 31 décembre 2025. Le paiement d’étape de 3,0 millions d’euros versé par Kowa et comptabilisé en chiffre d’affaires au premier semestre 2026 a été encaissé après le 30 juin 2026 et n’est donc pas inclus dans cette position de trésorerie. En tenant compte de cet encaissement et de la structure actuelle des coûts de la Société, celle-ci estime être financée au-delà de 12 mois, sur la seule base de sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie disponibles. La Société a communiqué une mise à jour ultérieure concernant sa visibilité financière au 31 août 2026.

Au 30 juin 2026, Nicox SA présentait une dette financière non assortie de sûretés de 2,9 millions d’euros, constituée principalement de 2,8 millions d’euros d’obligations convertibles en circulation souscrites par des investisseurs institutionnels, dont Vester Finance, que la Société considère comme devant être remboursées par conversion en actions. Au 31 décembre 2025, la Société ne disposait d’aucune dette financière significative.

La Société reste engagée dans le contrôle des coûts et l’optimisation de l’allocation des ressources tout en maintenant les capacités requises pour mener à bien ses objectifs stratégiques. Toute évolution des hypothèses relatives aux revenus estimés, à l’endettement ou aux coûts pourrait avoir une incidence sur la durée prévisionnelle de couverture des besoins de trésorerie.



Évènements postérieurs à la clôture

Nicox a récupéré les droits sur NCX 1728, un nouvel inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 donneur d’oxyde nitrique, à la suite de la décision de Glaukos de ne pas exercer son option exclusive de licence à l’issue d’un programme de recherche. Nicox évalue actuellement d’autres possibilités pour poursuivre le développement de NCX 1728.

Prochaines étapes clés pour NCX 470 Résultats des études cliniques de phase 3 au Japon : études en cours

études en cours Décision relative à la NDA aux États-Unis : date PDUFA fixée au 30 avril 2027

date PDUFA fixée au 30 avril 2027 Lancement aux États-Unis : prévu pour le deuxième semestre 2027, sous réserve de l’approbation de la NDA

prévu pour le deuxième semestre 2027, sous réserve de l’approbation de la NDA Décision relative à la NDA en Chine : dossier déposé en août 2026, revue règlementaire en cours