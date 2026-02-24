 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nicox publie des résultats positifs pour le NCX 470 lors d'une étude de phase 3
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 08:44

Lors du Congrès annuel de l'American Glaucoma Society, la société dédiée à l'ophtalmologie a présenté des données positives issues des études de phase 3 sur NCX 470.

Ces données ont révélé que la molécule à action rapide de la société française spécialisée dans l'ophtalmologie permettait une réduction de la pression intraoculaire parmi les meilleures de sa catégorie, pouvant atteindre jusqu'à 10 mmHg par rapport à la valeur de base, ce qui répond aux exigences d'efficacité pour la demande d'approbation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Chine.

Dans le détail, l'étude clinique de phase 3 Denali a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant la non-infériorité de NCX 470 0,1% par rapport au latanoprost 0,005% à l'ensemble des points de mesure. NCX 470 a démontré une réduction rapide, puissante et constante de la pression intraoculaire (PIO), allant jusqu'à 10 mmHg, statistiquement supérieure au latanoprost à trois des six points de mesure. NCX 470 a montré un bon profil de sécurité et de tolérance, avec un faible taux d'arrêt de traitement.

Valeurs associées

NICOX
0,4450 EUR Euronext Paris +8,01%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, le 29 janvier 2026, à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Municipales: débat télévisé très attendu à Lyon après la mort de Quentin Deranque
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:25 

    Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet se retrouve mardi pour la première fois et à trois semaines du premier tour des municipales face à son principal rival Jean-Michel Aulas, pour un débat télévisé qui relance une campagne occultée par la mort du militant ... Lire la suite

  • Jean-Christophe Lagarde le 22 janvier 2022 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    A Drancy, Lagarde succèdera-t-il à Lagarde?
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:24 

    L'ex-maire de Drancy Jean-Christophe Lagarde, qui a purgé sa peine d'inéligibilité, espère succéder à sa femme et récupérer son fauteuil, quand trois autres candidats rêvent d'être celui qui parviendra à tourner la page d'un "système Lagarde" qui dure depuis un ... Lire la suite

  • Logo de BlackRock
    BlackRock préfère la dette d'entreprise aux obligations souveraines plus volatiles
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:21 

    BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au ‌monde, a dit mardi privilégier la dette d'entreprise en raison des rendements plus élevés qu'elle offre alors que l'inflation ​ralentit, tout en avertissant que les marchés d'obligations d'Etat pourraient subir ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, l'incertitude commerciale pèse
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:12 

    Les principales Bourses européennes évoluent ‌en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face ​aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 perd 0,20% à 8.480,06 points ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank