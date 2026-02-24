Nicox publie des résultats positifs pour le NCX 470 lors d'une étude de phase 3
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 08:44
Ces données ont révélé que la molécule à action rapide de la société française spécialisée dans l'ophtalmologie permettait une réduction de la pression intraoculaire parmi les meilleures de sa catégorie, pouvant atteindre jusqu'à 10 mmHg par rapport à la valeur de base, ce qui répond aux exigences d'efficacité pour la demande d'approbation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Chine.
Dans le détail, l'étude clinique de phase 3 Denali a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant la non-infériorité de NCX 470 0,1% par rapport au latanoprost 0,005% à l'ensemble des points de mesure. NCX 470 a démontré une réduction rapide, puissante et constante de la pression intraoculaire (PIO), allant jusqu'à 10 mmHg, statistiquement supérieure au latanoprost à trois des six points de mesure. NCX 470 a montré un bon profil de sécurité et de tolérance, avec un faible taux d'arrêt de traitement.
Valeurs associées
|0,4450 EUR
|Euronext Paris
|+8,01%
