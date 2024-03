Nicox : Publication de résultats de l’étude de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 dans le glaucome dans la revue American Journal of Ophthalmology

Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce dans la revue spécialisée avec comité de relecture American Journal of Ophthalmology la publication de résultats de l’étude clinique de phase 3 pivotale Mont Blanc comparant le NCX 470 au latanoprost dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Le principal auteur de la publication est le Dr. Robert Fechtner, Professeur et Directeur du Département d’Ophtalmologie à la SUNY Upstate Medical University de Syracuse, New York, Etats-Unis et Président du Comité consultatif clinique sur le glaucome américain de Nicox.

• Première publication de données de l’étude de phase 3 Mont Blanc dans une revue spécialisée avec comité de relecture

• Le NCX 470 pourrait devenir une importante thérapie de première ligne pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) dans le glaucome concluent les auteurs de la publication

• Résultats principaux de la deuxième étude de phase 3 Denali attendus au deuxième semestre 2025