Nicox : Publication de nouvelles données sur le NCX 470 montrant des améliorations de l’hémodynamique oculaire et de la physiologie des cellules rétiniennes

Niicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la publication de résultats d’études portant sur les effets bénéfiques du NCX 470 dans un modèle non clinique de lésions d'ischémie/reperfusion induites par l'endothéline-1 (ET-1) de la tête du nerf optique et de la rétine dans une revue à comité de lecture, le Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics.

La publication “NCX 470 restores ocular hemodynamic and retinal cell physiology after ET-1-induced ischemia/reperfusion injury of optic nerve and retina in rabbits” par Bastia et al. est accessible en ligne. NCX 470, principal candidat médicament en développement de Nicox, est un nouveau collyre, analogue de prostaglandine donneur d’oxyde nitrique (NO), potentiellement meilleur de sa classe, actuellement en développement clinique de phase 3 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) ou de l’hypertension oculaire.