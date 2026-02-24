Nicox présente des données de Phase 3 positives confirmant le profil thérapeutique de NCX 470 lors du congrès annuel 2026 de l’American Glaucoma Society (AGS)

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que les données positives issues des études de phase 3 sur NCX 470 ont été mises en avant dans deux présentations orales sur podium et un poster lors du congrès annuel 2026 de l’American Glaucoma Society. L’AGS (du 19 au 22 février 2026) est l’un des principaux événements scientifiques dans le domaine de la recherche sur la vision.



Les données présentées à l’AGS sur NCX 470, une nouvelle molécule à action rapide, montrent une réduction de la pression intraoculaire (PIO) parmi les meilleures de sa catégorie, pouvant atteindre jusqu’à 10 mmHg par rapport à la valeur de base, ce qui répond aux exigences d’efficacité pour la demande d’approbation de mise sur le marché aux Etats- Unis et en Chine.