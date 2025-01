Nicox : Présentation Scientifique et Participation aux Congrès du premier semestre 2025

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui une présentation au Congrès Annuel 2025 de l’American Glaucoma Society (AGS) et sa participation à plusieurs congrès clés en ophtalmologie et finance au premier semestre 2025.



Présentation d’analyses supplémentaires de l’étude Mont Blanc de Phase 3 sur NCX 470



AGS 2025 Congrès Annuel – 26 février au 2 mars, Washington, Etats-Unis



Titre du poster : Diurnal Intraocular Pressure Control Responder Analysis with NCX 470 Versus Latanoprost in the Phase 3 MONT BLANC Trial

Type : Présentation d'un Poster

Date : samedi 1er mars de 7h00 à 8h00 (heure locale)

Présentation : Dr. Robert Fechtner, Professeur et Directeur du Département d’Ophtalmologie à la SUNY Upstate Medical University de Syracuse, New York