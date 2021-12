Nicox : Pré-sélection du premier patient en Chine dans l’étude de phase 3 Denali en cours sur le NCX 470 dans le glaucome

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la pré-sélection du premier patient en Chine dans l’étude de phase 3 en cours Denali, en vue de la soumission de demandes d’autorisation de mise sur le marché à la fois aux Etats-Unis et en Chine pour le NCX 470, principal candidat médicament en développement clinique de Nicox dans le glaucome. L’étude Denali, qui comprend une étude de sécurité à long terme, a été initiée en novembre 2020 aux Etats-Unis. Environ 670 patients devraient être randomisés dans approximativement 60 sites cliniques aux Etats-Unis et en Chine, avec environ 80% des patients recrutés aux Etats-Unis et les 20% restants en Chine. Il s’agit du premier patient recruté pour la partie de l’étude Denali qui se déroule en Chine. Les résultats de l’étude Denali sont actuellement attendus d’ici fin 2023.