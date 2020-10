Nicox : Point d'activité et résumé financier du troisième trimestre 2020

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente les principales activités et un résumé financier concernant Nicox SA et ses filiales (le ?groupe Nicox") pour le troisième trimestre 2020 ainsi que les prochaines étapes clé attendues. Au 30 septembre 2020, le groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de €42,2 millions contre €28,0 millions au 31 décembre 2019 et €45,5 millions au 30 juin 2020 (comprenant les €5 millions provenant de la cession de la participation de Nicox dans VISUfarma réalisée en juillet). Le chiffre d'affaire net pour le troisième trimestre 2020 était de €0,8 millions (constitué des redevances de VYZULTA et de ZERVIATE et d'un premier paiement d'ITROM) contre €0,5 million (constitué exclusivement de paiements de redevances) au troisième trimestre 2019. Au 30 septembre 2020, le groupe Nicox avait une dette financière de €19,2 millions sous la forme d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019 et de prêts garantis par l'Etat d'un montant total de €2 millions avec la Société Générale et le LCL, accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19.