Nicox : Point d’activité et résumé financier du quatrième trimestre 2024

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente aujourd’hui le résumé financier et les principales activités de Nicox SA et de ses filiales (le ʺGroupe Nicox”) pour le quatrième trimestre 2024. La Société ne présente pas d'états financiers consolidés mais communique les chiffres du Groupe Nicox à titre d'information.



« Le dernier patient a été enrôlé dans l'étude clinique Denali à la fin de l'année 2024, ce qui nous permet de commencer 2025 entièrement financés pour achever cet essai pivot, dont les résultats sont attendus pour le troisième trimestre. Après avoir sécurisé les délais et stabilisé notre situation financière au cours des 12 derniers mois, nous nous concentrons désormais sur le futur de la Société, ainsi que sur le développement de partenariats pour la commercialisation du NCX 470 dans des marchés clés, en dehors de nos collaborations actuelles avec Ocumension et Kowa, notamment aux États-Unis », a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.