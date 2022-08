Nicox : Participation à des conférences financières et scientifiques au troisième trimestre 2022

Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que des membres de l'équipe dirigeante participeront aux conférences financières et scientifiques indiquées ci-dessous, en Europe et aux Etats-Unis, dans les mois à venir :



Conférences financières

• H.C. Wainwright 2nd Annual Ophthalmology Virtual Conference le 17 août 2022

• H.C. Wainwright 24th Annual Global Investment Conference du 12 au 14 septembre 2022 à New York, Etats-Unis et sous forme virtuelle

Andreas Segerros, Directeur général de Nicox, fera une présentation à ces conférences. Des membres de l'équipe dirigeante participeront à des réunions individuelles avec les investisseurs.



Conférences scientifiques

• Ophthalmology Futures European Forum le 15 septembre 2022 à Milan, Italie

Doug Hubatsch, Chief Scientific Officer de Nicox, fera une présentation.



• AAO 2022 Ophthalmology Annual Meeting du 30 septembre au 3 octobre 2022 à Chicago, Etats-Unis

Des membres de l'équipe dirigeante, dont Andreas Segerros, Directeur général, participeront à des réunions individuelles.