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Nicox obtient le soutien d'un actionnaire et partenaire financier
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 08:21

La société spécialisée en ophtalmologie a dévoilé la mise en place d'une convention d'avance en compte courant d'actionnaire d'un montant maximal de 6 millions d'euros avec Vester Finance, remboursable en actions nouvelles ou en numéraire.

Nicox précise qu'aucune avance n'a été effectuée au titre de cette structure de financement à la date du communiqué (23 juin 2026) et que la société n'a aucune obligation de procéder à un tirage de quelque montant que ce soir. Sans ce financement optionnel, la société estime que son horizon de trésorerie reste au-delà de 2027 comme précédemment annoncé.

En cas de tirage, les prêts sont remboursables en actions nouvelles ou en numéraire. En cas de tirage du montant maximal, un remboursement intégral en action représenterait jusqu'à 16% du capital de la Société.

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