Nicox : nouveau site internet

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau site internet. Le nouveau site internet de la Société, www.nicox.com, comporte la nouvelle identité visuelle de Nicox, une vidéo présentant la Société, une vidéo sur le mécanisme d’action du NCX 470 son principal candidat médicament en développement dans le glaucome ainsi qu’une nouvelle présentation et un accès plus simple aux informations clé de la Société. Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, a deux candidats médicaments en développement clinique – l’un en phase 3 pour le glaucome et l’autre en phase 2b pour la blépharite – ainsi que deux produits commercialisés qui génèrent des revenus de licence récurrents.