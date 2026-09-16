Communiqué de presse

Nicox : Les données sur NCX 470 seront présentées lors du Congrès annuel 2026 de l’AAOpt





16 septembre 2026 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que des données scientifiques clés sur NCX 470 seront présentées lors du prochain Congrès annuel 2026 de l’American Academy of Optometry (AAOpt) (du 30 septembre au 3 octobre 2026 à Anaheim, Californie, États-Unis). Nicox participera également à plusieurs conférences majeures dans les domaines de l’ophtalmologie, de la finance et de l’industrie au cours du second semestre 2026.







«NCX 470 est un nouveau médicament en cours de développement destiné à réduire la pression intraoculaire, qui a récemment achevé un programme clinique de Phase 3 mené dans plusieurs régions du monde. L’AAOpt représente une opportunité importante de partager les données issues de ces études directement avec la communauté des optométristes qui joue un rôle central dans le diagnostic et la prise en charge du glaucome. Ce congrès nous permet d’échanger directement avec des optométristes et de replacer les résultats cliniques de NCX 470 dans le contexte de la prise en charge quotidienne du glaucome.» a déclaré Siobhan Garbutt, Vice-Présidente et Responsable du Développement Clinique de Nicox.







Les données issues des études cliniques de Nicox, Denali, Whistler et Mont Blanc ont déjà été présentées lors de plusieurs congrès majeurs en ophtalmologie. L’ensemble des publications est disponible sur notre site Internet.



Congrès annuel AAOpt 2026 – du 30 septembre au 3 octobre 2026 à Anaheim, Californie, Etats-Unis







Détails des présentations







Titre : The Denali Trial U.S. Subgroup: A Randomized Trial Comparing NCX 470 0.1% and Latanoprost 0.005% for Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension

Type : Présentation orale

Date : Jeudi 1er octobre 2026 à 08h15 (heure locale)

Présentatrice : Nora Cothran, OD, Fellow of the American Academy of Optometry







Titre : Aqueous Humor Dynamics of NCX 470 Ophthalmic Solution (Nitric Oxide-Donating Bimatoprost): A Double-Masked, Placebo-Controlled, Phase 3b Clinical Trial

Type : Présentation sur poster – Panneau n°162

Date : Jeudi 1er octobre 2026 à 16h30 (heure locale)

Présentatrice : Siobhan Garbutt, PhD







Participation à des conférences au second semestre 2026







American Academy of Ophthalmology (AAO) – du 9 au 12 octobre 2026 – New Orleans, Louisiane – Etats-Unis

Investor Access – du 6 au 7 octobre 2026 – Paris, France



Les membres de l’équipe Nicox seront disponibles pour des réunions individuelles lors de ces événements. Si vous souhaitez organiser une rencontre, veuillez nous contacter à communications@nicox.com.

A propos de NCX 470

NCX 470 est un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) qui utilise les puissants effets de réduction de la pression intraoculaire (PIO) du NO et des analogues de prostaglandine (PGAs). NCX 470 intègre dans une seule molécule les donneurs de NO issus de la plateforme exclusive de recherche de Nicox et le bimatoprost. NCX 470 est conçu pour libérer du bimatoprost et du NO dans l’œil afin de réduire la PIO par le biais de deux voies de drainage chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Le NO est une petite molécule messager naturelle, bien connue, qui joue un rôle clé dans la régulation de la PIO au travers de l’activation de la Guanylate Cyclase soluble (GCs). L’oxyde nitrique apporte une efficacité de réduction de la PIO supplémentaire en améliorant le drainage de l’humeur aqueuse de l’œil via un mécanisme d’action différent de celui des analogues de prostaglandine. NCX 470 a achevé deux essais cliniques de Phase 3, Mont Blanc et Denali , conçus pour répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité et d’efficacité, en vue de soutenir les demandes d’Autorisation de Mise sur le Marché (NDA) aux États-Unis et en Chine. Les deux essais ont donné des résultats positifs et atteint les critères d’efficacité requis pour le dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Chine. Des NDAs ont été déposées aux Etats-Unis et en Chine. NCX 470 est un produit en cours de développement et n’a pas encore été approuvé par la FDA.

A propos de Nicox

Nicox SA est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en phase de développement avancée de Nicox est le NCX 470 (bimatoprost grenod), un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire, licencié à Ocumension Therapeutics pour les marchés Chinois, Coréen et d’Asie du Sud-Est et à Kowa dans le reste du monde. Nicox mène également un programme de recherche préclinique NCX 1728, un inhibiteur de la phosphodiestérase-5 donneur d’oxyde nitrique (NO), avec Glaukos. Le premier produit de Nicox, VYZULTA®, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, dans le glaucome, est commercialisé aux États-Unis et sur 15 autres territoires. Nicox génère des revenus provenant de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique, licencié dans plusieurs territoires, notamment à Harrow, Inc. pour les États-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois, et dans la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.



Nicox dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Growth Paris (Mnémo : ALCOX).



Pour plus d’informations www.nicox.com





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H.C. Wainwright & Co Yi Chen New York, Etats-Unis

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