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Nicox : Les données sur NCX 470 seront présentées lors du Congrès annuel 2026 de l’AAOpt
information fournie par Boursorama CP 16/09/2026 à 07:30
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Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que des données scientifiques clés sur NCX 470 seront présentées lors du prochain Congrès annuel 2026 de l’American Academy of Optometry (AAOpt) (du 30 septembre au 3 octobre 2026 à Anaheim, Californie, États-Unis). Nicox participera également à plusieurs conférences majeures dans les domaines de l’ophtalmologie, de la finance et de l’industrie au cours du second semestre 2026.

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