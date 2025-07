Nicox: le titre bondit après un accord de licence aux USA information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 11:32









L'action Nicox bondit jeudi matin dans des volumes étoffés à la Bourse de Paris, le spécialiste de l'ophtalmologie ayant annoncé la signature d'un nouvel accord de licence couvrant notamment les Etats-Unis pour son projet de collyre contre le glaucome et d'hypertension oculaire.



Vers 11h20, le titre s'envole de 39% dans des volumes représentant déjà 100 fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances sur Euronext alors que l'indice CAC Mid & Small avance de 0,7% dans le même temps.



Nicox a officialisé ce matin la signature d'un nouvel accord relatif à NCX 470 conférant au japonais Kowa les droits exclusifs pour développer et commercialiser ce collyre ophtalmique bimatoprost donneur d'oxyde nitrique destiné à la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome ou d'hypertension oculaire.



Le contrat couvre les Etats-Unis ainsi l'ensemble des territoires du monde, en dehors du Japon, de la Chine, de la Corée et de l'Asie du Sud-Est.



Pour mémoire, Kowa détient déjà un contrat de licence pour NCX 470 pour le Japon, où l'initiation d'un essai de Phase 3 est en préparation. NCX 470 est également licencié à Ocumension Therapeutics pour la Chine, la Corée et l'Asie du Sud-Est.



Selon les termes du contrat, Nicox pourrait toucher 127 millions d'euros, voire jusqu'à 191,5 millions d'euros en fonction des résultats de l'essai clinique Denali, attendus à la fin de l'état, auxquels pourraient s'ajouter des redevances pouvant atteindre jusqu'à 20% aux Etats-Unis.









