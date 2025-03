Nicox: horizon de trésorerie prolongé jusqu'au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé jeudi avoir étendu son horizon de trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2025, ce qui va lui permettre de se concentrer sur le développement de son principal programme clinique.



La société spécialisée en ophtalmologie dit avoir obtenu un versement initial de 500.000 euros dans le cadre d'une ligne de financement flexible en fonds propres conclue avec Vester Finance.



Ce financement, qui va prendre la forme d'un programme d'augmentation de capital par exercice d'options ou PACEO, doit porter sur un nombre maximal de 10.000.000 d'actions sur une durée de 24 mois.



Dans l'hypothèse d'une utilisation intégrale de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant sa mise en place, verrait sa participation réduite à 0,87% du capital.



Cette levée de fonds intervient alors que Nicox prépare une demande d'autorisation de mise sur le marché pour son NCX 470, des démarches qui devraient être achevées à temps pour un dépôt aux Etats-Unis au premier semestre 2026 et pour un lancement commercial potentiel au premier semestre 2027.



Il s'agit d'un nouveau collyre pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.





Valeurs associées NICOX 0,29 EUR Euronext Paris -2,53%