Nicox financée jusqu'au troisième trimestre 2026
information fournie par AOF 08/08/2025 à 08:19

(AOF) - Nicox a annoncé une extension de la ligne de financement en fonds propres conclue avec Vester Finance le 5 mars dernier en y ajoutant un nombre maximal de 5 millions d’actions additionnelles, ce qui représente une dilution maximale potentielle de 6,43 % de son capital actuel et de 4,26 % sur une base diluée. Les autres termes du financement sont quant à eux restés inchangés.

Sur la base de la position de trésorerie estimée et de la dette, ainsi que des revenus d'étape à recevoir dans le cadre d'accords existants, la société spécialisée en ophtalmologie estime qu'elle est financée jusqu'au troisième trimestre 2026.

AOF

