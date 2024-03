Nicox fait le point sur les perspectives de son développement, de son portefeuille de produits et de son financement et tiendra une réunion par webcast le 18 mars 2024

• Ressources concentrées sur le développement clinique du principal programme de Nicox, NCX 470, dans le glaucome

• Obtention prévisible au deuxième semestre 2025 des résultats principaux de l’étude clinique de phase 3 Denali sur le NCX 470 chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire

• Objectif stratégique de sécuriser un financement pour soutenir le développement clinique du NCX 470

• Réduction des coûts en cours ; objectif de développement d'autres actifs au travers de partenariats

• Réunion par webcast le 18 mars 2024 à 18h00 (les informations pour participer à cette réunion seront communiquées prochainement)

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, fait le point sur sa stratégie et ses activités de développement dans le contexte de la restructuration de sa dette et après la nomination de Gavin Spencer en tant que Directeur Général. Une réunion par webcast se tiendra le 18 mars 2024 à 18h00 (plus d’informations sur cette réunion seront communiquées prochainement).