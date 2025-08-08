 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 716,55
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nicox: extension de la ligne de financement avec Vester
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 09:17

(Zonebourse.com) - Nicox annonce une extension de la ligne de financement en fonds propres PACEO conclue avec Vester Finance le 5 mars, en y ajoutant un nombre maximal de cinq millions d'actions additionnelles (soit une dilution maximale potentielle de 6,43% de son capital actuel).

A titre indicatif, sur la base du cours actuel, le montant brut total de ce nouveau financement représenterait potentiellement 3,1 millions d'euros, dans l'hypothèse d'une utilisation intégrale de l'extension de cette ligne de financement.

Sur la base de la position de trésorerie estimée et de la dette, ainsi que des revenus d'étape à recevoir dans le cadre d'accords existants, la société d'ophtalmologie estime qu'elle est financée jusqu'au troisième trimestre 2026.

Valeurs associées

NICOX
0,5760 EUR Euronext Paris -7,69%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank