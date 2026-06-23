Nicox et Vester Finance signent une convention d’avance en compte courant d’actionnaire en support des activités stratégiques de la Société

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la mise en place d’une convention d’avance en compte courant d’actionnaire avec Vester Finance, remboursable en actions nouvelles ou en numéraire. Aucune avance n’a été effectuée au titre de cette structure de financement à la date du présent communiqué, et Nicox n’a aucune obligation de procéder à un tirage de quelque montant que ce soit. Sans ce financement optionnel, la Société estime que son horizon de trésorerie reste au-delà de 2027 comme précédemment publié le 30 avril 2026.
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