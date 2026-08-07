Naufrage de 173 migrants dans la Manche: le pilote condamné à un an de prison

Des migrants au port de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 4 août 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Un homme de nationalité égyptienne a été condamné vendredi à un an de prison pour avoir piloté le canot transportant plus de 170 personnes qui a fait naufrage mardi lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche, a indiqué le parquet de Boulogne-sur-Mer à l'AFP.

Jugé en comparution immédiate vendredi, cet homme de 25 ans a été reconnu coupable d'avoir facilité l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'étrangers en France, "en coordonnant et en pilotant le départ sur une embarcation pneumatique destinée à la traversée de la Manche", a précisé le parquet.

Le tribunal a également souligné que ces faits ont été commis "dans des circonstances exposant directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente", selon cette même source.

Il était soupçonné d'avoir été le pilote de cette embarcation précaire dont le moteur avait pris feu à la limite des eaux françaises et britanniques mardi matin, forçant les personnes à bord à se jeter à l'eau.

L'embarcation était partie la veille de Seine-Maritime, selon les autorités françaises.

Au total, 173 personnes avaient pu être prises en charge par les secours, au cours d'une opération d'ampleur mobilisant des navires français et britanniques.

Il s'agit de l'une des plus importantes interventions de secours du genre depuis le début des traversées de la Manche à bord de canots de fortune en 2018.

Les pompiers et la préfecture du Pas-de-Calais avaient indiqué n'avoir recensé aucun blessé grave, et 11 blessés légers.

Ce ressortissant égyptien avait été interpellé et placé en garde à vue mardi.

Il a également été condamné à une interdiction du territoire français pendant cinq ans et ses biens -600 euros et un téléphone portable- ont été saisis, selon le parquet.

Au moins 15 personnes sont décédées lors de tentatives de traversées de la Manche depuis le début de l'année, dont trois femmes et un homme la semaine dernière.

Depuis le 1er janvier, 14.526 personnes ont rejoint clandestinement la Grande-Bretagne par la mer, selon les chiffres officiels des autorités britanniques. Un nombre en baisse de plus de 40% par rapport à la même période en 2025.