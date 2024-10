Nicox et Soleus signent un accord de financement de 16,5 millions de dollars combinant la vente de redevances et un financement en fonds propres

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui avoir conclu un contrat d’achat de redevances avec Soleus Capital, Credit Opportunities Fund I, L.P. (et tout fonds affilié, « Soleus »), un fonds d'investissement géré par Soleus Capital Management, L.P. (« Soleus Capital ») basé aux Etats-Unis et axé sur les sciences de la vie. Aux termes de ce contrat, Soleus se porte acquéreur des redevances de VYZULTA (nette des redevances reversées à Pfizer), pour un montant de 15 millions de dollars (13,7 millions d’euros), et souscrit à des actions assorties de bons de souscription d’actions composées chacune d'une action et d’un bon de souscription d'actions attaché (les « ABSA ») au prix de 0,3144 euro par ABSA, représentant 120% du cours de clôture de l'action Nicox le 11 octobre 2024, selon les termes décrits ci-après. Les bons de souscription d'actions (les « BSA ») donnent le droit d'acquérir un maximum de 1 308 077 actions Nicox au prix de 0,5240 euro par action, ce qui représente une prime de 100% par rapport au cours de clôture des actions de Nicox le 11 octobre 2024. L'exercice des bons de souscription se traduirait par un produit brut supplémentaire de 0,69 million d'euros. Dans ce contexte, la Société a également conclu un accord avec son principal créancier pour la libération de la sureté sur VYZULTA, prévoyant entre autres, le remboursement d'une dette de €5,2 millions.