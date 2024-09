Nicox et Glaukos signent un accord exclusif de recherche incluant une option de licence mondiale pour NCX 1728

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui qu’elle a conclu un accord exclusif de recherche incluant une option de licence avec Glaukos Corporation pour NCX 1728, l’inhibiteur de phosphodiestérase-5 (PDE-5) donneur d’oxyde nitrique (NO) de Nicox. Glaukos est une société américaine de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux ophtalmiques, spécialisée dans les thérapies novatrices pour le traitement du glaucome, des troubles cornéens et des maladies de la rétine.