Nicox dévoile de nouvelles données sur le NCX 470
information fournie par AOF 02/10/2025 à 09:51

(AOF) - Nicox a annoncé la fin des analyses additionnelles préplanifiées des données de l’étude clinique de phase 3 Denali pour NCX 470. Les analyses ont confirmé un profil d’efficacité similaire à celui observé dans les analyses de sous-groupes d’une autre étude. En complément, la réduction de la pression intraoculaire a été mesurée au cours de la période d’extension de sécurité à long terme de l’étude Denali pendant 6 à 12 mois.

Le produit du spécialiste de l'ophtalmologie a maintenu une réduction robuste de la pression intraoculaire durant cette période, et aucun effet indésirable supplémentaire n'a été observé.

Nicox précise que les dépôts de demande d'autorisation de mise sur le marché pour NCX 470 sont en cours de préparation pour les États-Unis et la Chine.

Valeurs associées

NICOX
0,3675 EUR Euronext Paris -2,52%
