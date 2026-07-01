Nicox : Demande d’autorisation de mise sur le marché de NCX 470 soumise aux Etats-Unis par Kowa, avec un paiement d’étape de 3 millions d’euros associé

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la soumission d’une NDA auprès de la FDA pour NCX 470 (également connu sous le nom de K-911), par son licencié exclusif aux Etats-Unis, Kowa. Ce dépôt constitue une étape clé vers la potentielle commercialisation aux Etats-Unis. NCX 470 (bimatoprost grenod), le principal candidat clinique de Nicox, est un collyre innovant bimatoprost donneur d’oxyde nitrique destiné à réduire la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire.
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