Nicox : Changement dans l'équipe de direction

Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui un changement dans son équipe de direction. Le Dr. Tomas Navratil, PhD, Executive Vice President & Head of Research & Development du Groupe Nicox et General Manager de Nicox Ophthalmics, Inc. quittera ses fonctions le 16 octobre 2020 pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles. La Société a initié une recherche pour son successeur. Dans l'intervalle, le Dr. José Boyer, Vice President, Head of Clinical Development, sera nommé Head of R&D par intérim à effet du 16 octobre 2020.