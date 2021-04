Nicox : Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 2021 reportées au 28 avril 2021

Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, informe ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire convoquées sur première convocation pour le mercredi 14 avril 2021 à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires, ne pourront pas délibérer faute de réunir le quorum requis. Les actionnaires de la Société sont en conséquence convoqués, sur seconde convocation, en assemblée générale ordinaire suivie d'une assemblée générale extraordinaire le mercredi 28 avril 2021 à 14 heures, à l'effet de délibérer à huis clos, sans la présence physique des actionnaires, sur le même projet de résolutions et le même ordre du jour. Les informations visées à l'article R. 22-10-23 du Code de Commerce, notamment les documents destinés à être présentés aux assemblées générales, sont publiées sur le site internet de la Société www.nicox.com. L'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2021 constatant le défaut de quorum seront diffusées en direct et en différé en format audio sur le site internet de Nicox www.nicox.com.