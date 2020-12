Nicox : Approbation de VYZULTA® en Colombie par son partenaire Bausch + Lomb

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui que son partenaire Bausch + Lomb a reçu l'approbation de mise sur le marché en Colombie de la solution ophtalmique de latanoprostène bunod, 0,024% sous le nom de spécialité CLIROPTA® (produit commercialisé aux Etats-Unis sous le nom VYZULTA®). VYZULTA est commercialisé aux Etats-Unis, au Canada et en Argentine et approuvé pour commercialisation dans cinq autres territoires - Colombie, Hong Kong, Mexique, Taiwan et Ukraine - pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Bausch + Lomb soumet des demandes d'approbation dans des territoires où les données cliniques de l'enregistrement américain peuvent être utilisées pour approbation par les autorités réglementaires locales