Nicox annonce que NCX 470 a démontré une efficacité soutenue jusqu’à 12 mois dans l’essai clinique Denali, sans effets indésirables nouveaux observés

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui qu’elle a terminé les analyses additionnelles préplanifiées des données de l’étude clinique de Phase 3 Denali pour NCX 470. Ces analyses confirment un profil d’efficacité similaire à celui observé dans les analyses de sous groupes dans l’étude Mont Blanc. En complément, la réduction de la pression intraoculaire (PIO) a été mesurée au cours de la période d’extension de sécurité à long terme de l’étude Denali pendant 6 à 12 mois. NCX 470 a maintenu une réduction robuste de la PIO durant cette période, et aucun effet indésirable supplémentaire n’a été observé.